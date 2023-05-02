Апрельский покажется цветочками: курс доллара уже после майских праздников изменится, предрек финансист

В мае финансисты предрекают продолжение тренда на ослабление рубля. А это значит, что доллар после праздников может сильно изменить свой курс. Этому виной снижение цен на нефть, а также падение ее закупок международными экспортерами.

Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования», считает, что в результате дефицит бюджета продолжит увеличиваться, а значит регулятору придется опускать курс рубля. И он будет явно выше, чем в апреле.

«В мае доллар пойдет в рост и может достичь уровня 83-85 рублей, а евро наверняка превысит отметку 90 рублей за единицу», - назвал сайту mk.ru курс валют на конец весны Сидоров.

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