Защитить морковь от вредителей просто: залейте в лунки этот экологичный раствор – мухи и проволочник не пройдут

Опытные садоводы знают, как прогнать вредителей со своего участка. Для защиты моркови на грядках от морковной мухи и проволочника они используют безопасные, но эффективные средства. Это березовый деготь и табачная пыль, запах которых отпугивают надолго.

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Перед посадкой семян моркови пролейте лунки раствором из дегтя, разведенным в пропорции 1 ст ложка на 10 литров воды. А сами семена морковки смешайте с табачной пылью из расчета 1 стакан на пачку семян. Высадите и прикопайте как обычно.

По материалам сайта "Огородник"