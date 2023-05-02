Вот какой таблеткой стирают кухонные полотенца хитрые хозяйки: от любых пятен

Опытные хозяйки имеют лайфхаки на любой случай жизни. Например, отстирывать кухонные полотенца можно таблеткой, причем, достаточно взять одну штуку. И любые пятна легко и быстро отойдут. Записывайте секретный прием.

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Итак, в борьбе за чистоту кухонных полотенец, равно как и прихваток, салфеток и прочих хозяйственных тканей, поможет таблетка для посудомоечной машины. Всего лишь одна штучка – и текстиль засияет свежестью, ни намека на жирное не останется. Растворите таблетку в теплой воде, замочите полотенца на час-другой в полученном растворе, а затем постирайте обычно.

По материалам сайта Pensnews