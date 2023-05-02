В мае чеснок ждет первой подкормки: нужно смешать копеечные средства – вырастет огромный

Для кого-то майские праздники – повод отдохнуть, а кому-то – первые серьезные хлопоты на участке. Опытные садоводы знают, что успеть надо много, в том числе, дать первую и такую важную подкормку посадкам.

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Чеснок тоже ждет порции внимания от дачников, а вместе с ней – удобрения, чтобы выдать к осени крупный урожай. Принято считать, что идеальнее всего для первой подкормки подойдет селитра. На 10 л воды достаточно 2 столовых ложки жидкости. Также среди хороших азотных удобрений - аммиак. Копеечное средство продается в любой аптеке, и как раз 10%-ное, а нужно всего 3 столовых ложки на 10 л воды.

По материалам сайта "Белновости"