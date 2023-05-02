Крах доллара неизбежен: когда и как рухнет американская валюта, раскрыл финансист Федоров

Процесс обрушения мировой денежной единицы случится неизбежно, это лишь вопрос времени, уверяют экономисты. О том, когда именно ждать краха доллара, господствующего последние 80 лет на мировом рынке, поведал аналитик TeleTrade Алексей Федоров.
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Эксперт пояснил, что крахом доллара следует считать его утрату статуса мировой резервной валюты, а также обвал курса на 50-60%. Опираясь на опыт предыдущих эпох, Федоров напомнил, что доллар пришел на смену британскому доминированию и пробыл в лидерах с конца Второй мировой, когда экономика США превзошла гегемона.
Нынешняя ситуация в мире складывается так, что на смену западному господству придет восточное. И случится это совсем скоро.
«Судя по макроэкономической динамике, можно предполагать, что Китай превзойдет США по номинальному размеру экономики в следующие 7-10 лет. Тогда встанет вопрос о новой валютной системе и, видимо, начнется вторая, более масштабная схватка.
Только по ее итогам и в случае победы в этой схватке Китая, примерно к 2033-2040 году могут сформироваться условия для краха доллара США», - дал расклад сайту mk.ru аналитик.