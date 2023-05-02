В мае подкормите вишни этим чудо-раствором: ягодки будут как на выставку - соседи обзавидуются!

Стартует новый садово-огородный сезон, и в мае опытные дачники уже рвутся в бой, чтобы дать посадкам первые подкормки. Важно при удобрении плодовых деревьев и кустарников ориентироваться не только на фазы Луны, но и цветение. Этот важный период требует много сил и питания.

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Чтобы вишня плодоносила обильно, а ягодки выросли крупными и сладкими, опытные садоводы готовят сразу после цветения для вишни такой полив. Заготовленный коровяк (разведенный 1:10) в объеме 5 литров смешивают с 10 стаканами золы на 50 л воды. И поливают из расчета 1 ведро на дерево.

По материалам сайта kp.ru