Тех, кто решил брать ипотеку, ждет неприятный сюрприз: Центробанк принял новое решение

В России у многих граждан остро стоит вопрос с жильем. Многие предпочитают не копить, а взять ипотеку, чтобы купить себе квартиру или дом. Однако на этот раз Центральный банк России объявил, что с 1 мая повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые взяты по договорам долевого участия в строительстве.
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Отмечается, что коэффициенты риска — это ограничения, которые препятствуют банкам выдавать кредиты рискованным заемщикам, которые с большой долей вероятности не смогут выплатить кредит.
По данным сайта cian.ru, надбавки работают таким образом, что банкам становится невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками. А это ведет к тому, что такие заемщики с большой долей вероятности не получат кредит на жилье.