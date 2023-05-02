Тех, кто решил брать ипотеку, ждет неприятный сюрприз: Центробанк принял новое решение

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Отмечается, что коэффициенты риска — это ограничения, которые препятствуют банкам выдавать кредиты рискованным заемщикам, которые с большой долей вероятности не смогут выплатить кредит.

По данным сайта cian.ru, надбавки работают таким образом, что банкам становится невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками. А это ведет к тому, что такие заемщики с большой долей вероятности не получат кредит на жилье.