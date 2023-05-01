Тля исчезнет за несколько часов: просто перекройте ей воздух этим средством

Тля появляется на растениях неожиданно и стремительно захватывает новые территории. Вредное насекомое питается соком растений. Оно в буквальном смысле высасывает жизненные силы из огородных и садовых культур.

Не теряйте зря времени, если нашли хотя бы несколько пораженных листочков. Это только начало, дальше будет намного хуже. Опытные дачники в борьбе с опасной букашкой рекомендуют использовать раствор из хозяйственного мыла, растительного масла и воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кусок мыла нужно измельчить и растворить в одном ведре воды. Затем в раствор следует добавить 200 грамм подсолнечного масла и старательно все перемешать. Далее без промедлений, чтобы масло не успело отслоиться, нужно распылить состав на зараженные растения.

После такой обработки пропадут все вредители, так как мыльно-масляная пленка полностью перекроет им воздух.

Не забудьте, что от муравьев тоже нужно избавиться. Ведь именно они приводят на участок тлю.

Источник: ogorod.video