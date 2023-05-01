Назван знак зодиака, которого ждет бурный финансовый поток в мае: гороскоп от Елены Мун

Близнецы ощутят прилив сил. Они могут смело внедрять новые идеи. Это время для удачных финансовых дел.

У Раков будет период, когда к ним будут приходить новые идеи. Они дождутся долгожданный результат от своих деловых поездок. Однако не нужно расслабляться, когда будете распределять бюджет.

А вот Львов ждут проблемы с работой, которая требует точности и скрупулезности. В мае лучше отказаться от часто общения, публичных мероприятий, а также от подписания бумаг.

Девы напротив могу смело ездить в командировки и просить помощи у руководства или влиятельных персон.

Весов могут ожидать конфликты на работе. Не стоит строить глобальные планы на май, может возникать слишком много препятствий для их реализации. Месяц лучше прожить с минимумом деловой активности, завершая начатые ранее дела.

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Так на Скорпионов может свалиться огромное количество задач, требующих решений. Также есть риск возникновения ссор. Необходимо быть сдержаннее и проявлять терпение к коллегам и начальству. Уже к середине месяца все улучшиться.

У Стрельцов будет большое напряжение в первую неделю месяца. Облегчить ситуацию можно, если отказаться от лишних покупок, избегать конфликтов и не брать кредиты.

Козерогам будет нелегко. Им придется научиться сдерживать эмоции и держать себя в руках. В общении может вырываться на волю агрессия. От подписания важных документов лучше отказаться.

У Водолеев повышенный уровень энергии, а возросшая харизма помогут решить сложные, затяжные вопросы. Можно смело рассчитывать на помощь влиятельных лиц, обращаться за поддержкой к руководству, покровителям.

Особенно продуктивный месяцев будет для Рыб. Не нужно хвататься за все сразу. Если не спешить, то потом все сложится максимально выгодным образом для вас, без особых вложений сил и средств, пишет «А теперь внимание!».