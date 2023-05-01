Назван знак зодиака, которого ждет бурный финансовый поток в мае: гороскоп от Елены Мун

Весна начинает обратный отчет. Май становится точкой, когда нужно принимать важные решения, планировать отпуска. Астролог Елена Мун поделилась гороскопом на май для разных знаков зодиака.
По ее словам, Овнам лучше еще в первые дни месяца закончить всю бумажную волокиту. Пока Меркурий ретроградный, могут всплыть незавершенные дела, которые копились годами. Также во второй половине мая могут быть убытки. Лучше умерьте траты, будьте строги к себе. А от свиданий лучше отказаться.
Также Мун предупредила, что Тельцам необходимо обратить внимание на здоровье. Но в целом май будет спокойным и местами весьма позитивный. Это лучший период для общения с важными людьми, занимающими высокое положение в обществе.
Близнецы ощутят прилив сил. Они могут смело внедрять новые идеи. Это время для удачных финансовых дел.
У Раков будет период, когда к ним будут приходить новые идеи. Они дождутся долгожданный результат от своих деловых поездок. Однако не нужно расслабляться, когда будете распределять бюджет.
А вот Львов ждут проблемы с работой, которая требует точности и скрупулезности. В мае лучше отказаться от часто общения, публичных мероприятий, а также от подписания бумаг.
Девы напротив могу смело ездить в командировки и просить помощи у руководства или влиятельных персон.
Весов могут ожидать конфликты на работе. Не стоит строить глобальные планы на май, может возникать слишком много препятствий для их реализации. Месяц лучше прожить с минимумом деловой активности, завершая начатые ранее дела.
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Так на Скорпионов может свалиться огромное количество задач, требующих решений. Также есть риск возникновения ссор. Необходимо быть сдержаннее и проявлять терпение к коллегам и начальству. Уже к середине месяца все улучшиться.
У Стрельцов будет большое напряжение в первую неделю месяца. Облегчить ситуацию можно, если отказаться от лишних покупок, избегать конфликтов и не брать кредиты.
Козерогам будет нелегко. Им придется научиться сдерживать эмоции и держать себя в руках. В общении может вырываться на волю агрессия. От подписания важных документов лучше отказаться.
У Водолеев повышенный уровень энергии, а возросшая харизма помогут решить сложные, затяжные вопросы. Можно смело рассчитывать на помощь влиятельных лиц, обращаться за поддержкой к руководству, покровителям.
Особенно продуктивный месяцев будет для Рыб. Не нужно хвататься за все сразу. Если не спешить, то потом все сложится максимально выгодным образом для вас, без особых вложений сил и средств, пишет «А теперь внимание!».