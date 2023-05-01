Безопасно ли хранить деньги в стеклянной банке — неожиданный ответ

Если по какой-то причине вы предпочитаете хранить деньги в квартире, вместо того, чтобы отнести их в банк. То знайте, они могут испортиться. Бумажные купюры могут пострадать от яркого света, высоких температур и очень сухого воздуха.

Чрезмерная влажность тоже губительна для бумаги: идеальным считается показатель от 30 до 60%.

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При длительном хранении деньги будет разумным поместить в вакуумную упаковку. Если такой возможности нет, то и стеклянная банка сгодится. Главное, не забудьте закрыть ее плотной крышкой.

Источник: belnovosti.by