Удача попадет прямо в руки: шаманка назвала пять дней в мае, когда можно решить все проблемы

А вот 5 мая – день лунного затмения. По словам Кажетты, можно отбросить дела и погрузится в разные философские размышления, а также попробовать раскрыть свои таланты в этот день.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также 7 мая подойдет для саморазвития. А еще в этот день можно смело попытаться наладить личную жизнь.

Шаманка напомнила, что 14 мая завершится влияние ретроградного Меркурия, поэтому у многих отхлынут проблемы.

Уже 19 мая можно заняться своими финансами. Во-первых, их можно будет пополнить, а, во-вторых, с пользой потратить, пишет портал rsute.ru.