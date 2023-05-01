Удача попадет прямо в руки: шаманка назвала пять дней в мае, когда можно решить все проблемы

Обычно проблемы наваливаются одна за другой. Разобраться с ними не всегда получается мгновенно. Известная шаманка Кажетта Ахметжанова назвала пять майских дней, когда абсолютно каждый сможет существенно поправить свои дела, рассчитывая на удачу со стороны звезд.
Она сразу выделила 2 мая. По словам шаманки, в этот день будет обострена интуиция. Если доверится ей, то можно будет избежать больших неприятностей.
А вот 5 мая – день лунного затмения. По словам Кажетты, можно отбросить дела и погрузится в разные философские размышления, а также попробовать раскрыть свои таланты в этот день.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также 7 мая подойдет для саморазвития. А еще в этот день можно смело попытаться наладить личную жизнь.
Шаманка напомнила, что 14 мая завершится влияние ретроградного Меркурия, поэтому у многих отхлынут проблемы.
Уже 19 мая можно заняться своими финансами. Во-первых, их можно будет пополнить, а, во-вторых, с пользой потратить, пишет портал rsute.ru.