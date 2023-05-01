Как спасти помеченные котом туфли — запах можно убрать

Не спешите расстраиваться, если кот пометил вашу любимую обувь. От неприятного запаха можно избавиться несколькими проверенными способами.

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Вывести зловонный аромат поможет марганцовка, столовый уксус и глицерин. Перед применением любого из этих средств туфли нужно тщательно очистить. Если метка свежая и обувь можно стирать, то без промедления отправьте ее в стиральную машинку.

В случае с марганцовкой важно использовать слабый раствор. Им нужно протереть внешнюю и внутреннюю сторону изделия. Не забудьте перед обработкой протестировать средство на незаметной части ботинка.

Если вы остановили свой выбор на уксусе, то разбавьте его водой. На одну часть средства нужно взять три части воды. Полученным раствором следует обработать внутреннюю часть туфель, вынести обувь на балкон и оставить там до полного высыхания.

Если речь идет об обуви из натуральных материалов, то лучше использовать глицерин. Им нужно протереть ботинок изнутри и высушить на свежем воздухе.

Источник: tut-news.ru