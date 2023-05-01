Лайфхак для домохозяек: как легко и бюджетно почистить серебро

Изделия из серебра нравятся хозяйкам и модницам. Однако у металла есть один минус – со временем он чернеет.
Чтобы избавиться от грязи на серебре, стоит воспользоваться одним из методов, которые мы приведем ниже.
Во-первых, используйте соду и уксус.
«Способ лучше всего подойдет для чистки ювелирных изделий и столовых приборов из стерлингового серебра (это проба 925). Не используйте соду и уксус для антикварных изделий», – отметили эксперты.
Нужно поместить серебро в миску залить их белым дистиллированным уксусом. Затем туда нужно добавить четыре столовые ложки пищевой соды на каждый стакан уксуса. Серебро нужно оставить в смеси на час. Далее серебро промывают водой и протирают мягкой хлопчатобумажной тканью.
Для другого способа понадобится зубная паста. Нужно взять негелевую и неабразивную зубную пасту. С помощью салфетки и пасты протирают изделие круговыми движениями и оставляют на пять минут. А затем смывают пасту водой.
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«Способ подойдет для небольших серебряных изделий без мелких деталей. Например, если у вас сложный браслет из звеньев, не стоит чистить его зубной пастой: она может остаться на изделии и ее будет сложно удалить», – отметили в rbc.ru.
Также серебро можно почистить с помощью нашатырного спирта, фольги и соды.