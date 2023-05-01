Лайфхак для домохозяек: как легко и бюджетно почистить серебро

Изделия из серебра нравятся хозяйкам и модницам. Однако у металла есть один минус – со временем он чернеет.

Чтобы избавиться от грязи на серебре, стоит воспользоваться одним из методов, которые мы приведем ниже.

Во-первых, используйте соду и уксус.

«Способ лучше всего подойдет для чистки ювелирных изделий и столовых приборов из стерлингового серебра (это проба 925). Не используйте соду и уксус для антикварных изделий», – отметили эксперты.

Нужно поместить серебро в миску залить их белым дистиллированным уксусом. Затем туда нужно добавить четыре столовые ложки пищевой соды на каждый стакан уксуса. Серебро нужно оставить в смеси на час. Далее серебро промывают водой и протирают мягкой хлопчатобумажной тканью.