Лайфхак для домохозяек: как легко и бюджетно почистить серебро

Серебро. Фото: Global Look Press 

Есть несколько способов для того, чтобы избавиться о грязи на серебряных приборах и украшениях.

Изделия из серебра нравятся хозяйкам и модницам. Однако у металла есть один минус – со временем он чернеет.

Чтобы избавиться от грязи на серебре, стоит воспользоваться одним из методов, которые мы приведем ниже.

Во-первых, используйте соду и уксус. 

«Способ лучше всего подойдет для чистки ювелирных изделий и столовых приборов из стерлингового серебра (это проба 925). Не используйте соду и уксус для антикварных изделий», – отметили эксперты.

Нужно поместить серебро в миску залить их белым дистиллированным уксусом. Затем туда нужно добавить четыре столовые ложки пищевой соды на каждый стакан уксуса. Серебро нужно оставить в смеси на час. Далее серебро промывают водой и протирают мягкой хлопчатобумажной тканью.

Для другого способа понадобится зубная паста. Нужно взять негелевую и неабразивную зубную пасту. С помощью салфетки и пасты протирают изделие круговыми движениями и оставляют на пять минут. А затем смывают пасту водой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Способ подойдет для небольших серебряных изделий без мелких деталей. Например, если у вас сложный браслет из звеньев, не стоит чистить его зубной пастой: она может остаться на изделии и ее будет сложно удалить», – отметили в rbc.ru.

Также серебро можно почистить с помощью нашатырного спирта, фольги и соды. 

Читайте также