Удачным будет весь месяц: дела пойдут в гору и появятся полезные знакомые — Глоба назвала знак, которому особенно повезет в мае

Известный астролог Тамара Глоба в своем прогнозе на май рассказала о том, что этот месяц будет особенно удачным для Скорпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Специалист отметила, что представителям этого знака нужно уделить особое внимание своему здоровью и карьере.

Первая половина мая станет благоприятной для многих начинай, которые в будущем принесут желанные плоды. А во второй половине месяца скорпионам встретятся интересные люди, в сотрудничестве с которыми этот знак может добиться своих целей.

«Работать не одному, а в сотрудничестве с другими будет просто необходимо практически весь год. Найдите интересных людей, тех, кто поддержит ваши начинания. Работайте в коллективе», — говорит Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы