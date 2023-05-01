«На 1% ниже, чем год назад»: какая сумма нужна для покупки купальника в этом году

Стало известно, за какую цену сегодня можно купить купальник в России.
Оказалось, что в среднем жительницы страны отдают на один процент меньше за купальник, чем это было в прошлом году. А вот число самих покупок выросло.
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«Число покупок выросло в сравнении год к году на 24%. В Москве купальники приобретают в среднем за 3646 рублей, что на 1% ниже, чем год назад. Число покупок в столице выросло за год на 36%», – заявили в ria.ru.
Чаще россиянки берут неоновые и золотые оттенки, а также предпочитают купальники с животным принтом. Пользуются популярностью слитные купальники с асимметричными вырезами и модели с высоким вырезом бедра.
Напомним, ранее стало известно о росте цен на рыбу.