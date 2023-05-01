Как быстро убрать следы краски для волос со лба и шеи — отмоется без вреда для кожи

Многие женщины окрашивают волосы самостоятельно. Поэтому иногда бывает сложно уследить за краской. Она может потечь и испачкать лицо, шею или уши.

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Пигмент очень быстро въедается в кожу, и смыть водой его не получится. Можно тереть лицо хоть целый час, пятно все равно останется на месте.

Парикмахеры в таких случаях советуют использовать вместо воды перекись водорода. Но будьте внимательны, средство должно быть свежим. Оно не поможет, если с момента вскрытия упаковки прошло более 2-х месяцев. Перекись нужно обильно нанести на ватный диск и приложить его к проблемному месту. Через 4-6 минут краску можно будет легко стереть с кожи.

Источник: tut-news.ru