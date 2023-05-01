Главный счастливчик мая: назван знак зодиака, на которого скоро обрушится большая прибыль

Настал май, который может стать сложным для многих людей. Об этом предупреждают астрологи. Но некоторым счастливчикам даже в такой сложный период будет улыбаться фортуна удачи. Ведический астролог Надежда Чернышева назвала знак зодиака, который в мае 2023-го станет особенно успешным.
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По словам эксперта, Рыбы проведут весь месяц в гармонии и семейных делах. При этом на них обрушится неслыханный успех в финансовой сфере. Чернышева отметила, что связано с большим количеством денежной энергии. Представителей этого зодиакального знака можно ждать повышения и большой прибыли.
Кроме того, они будут получать удовольствие от своей работы, что скажется на продуктивности, на что и обратит начальство. Об этом пишет Wday.