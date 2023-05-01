Как разом избавиться от медведки, гусениц, улиток и слизней — спасете весь огород

Каждый год сотни тысяч огородов страдают от нашествия всевозможных вредителей. Дачники не могут расслабиться до самой осени. Ведь если зазеваться, то можно остаться без урожая.

Некоторые огородники травят вредителей специальной химией. Но многие не хотят опрыскивать грядки ядом, а предпочитают бороться с проблемами с помощью безопасных для здоровья человека средств.

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Например, избавиться от медведки, гусениц, улиток и слизней можно с помощью яичной скорлупы. Этот способ не вызывает сомнений даже у профессионалов. Агроном Петр Синьковский утверждает, что для уничтожения медведки нужно смешать измельченную скорлупу с нерафинированным маслом подсолнечника и внести это средство в посадочную ямку. На две части скорлупы нужно брать одну часть масла. Медведка любит аромат семечек, поэтому она с удовольствием съест масляную скорлупу, но не сможет ее переварить и погибнет.

А чтобы избавиться с помощью скорлупы от гусениц и брюхоногих вредителей, нужно сделать из ее крупных осколков забор вокруг грядок. Такая преграда станет смертельной для мягкотелых вредителей. Так как острые края нанесут им серьезные травмы.

Источник: aif.ru