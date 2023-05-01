Раздражительность начнет зашкаливать: Василиса Володина рассказала, кто столкнется с конфликтами

В последнее время происходит много событий. Эксперты отмечают, что май будет сложным, так как происходит поток магнитных бурь, а также коридор затмений. Астролог Василиса Володина известная благодаря шоу «Давай поженимся». На этот раз она дала прогноз на 1 мая для одного знака зодиака, у которого будут сложности.
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На этот раз Володина выделила Скорпионов. По словам астролога, раздражительность у представителей этого созвездия в этот день может несколько зашкаливать. Это может привести к неприятный конфликтам с окружающими.
Эксперт советует быть сдержаннее в эмоциях и стараться избегать ссор. После обеда влияние положительных тенденций начнет усиливаться. Также улучшится настроение, что позволит добиться хороших результатов в делах, передает Rsute.