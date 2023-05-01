Раздражительность начнет зашкаливать: Василиса Володина рассказала, кто столкнется с конфликтами

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На этот раз Володина выделила Скорпионов. По словам астролога, раздражительность у представителей этого созвездия в этот день может несколько зашкаливать. Это может привести к неприятный конфликтам с окружающими.

Эксперт советует быть сдержаннее в эмоциях и стараться избегать ссор. После обеда влияние положительных тенденций начнет усиливаться. Также улучшится настроение, что позволит добиться хороших результатов в делах, передает Rsute.