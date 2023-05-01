Очень простой совет против морковной мухи: перцовый раствор в помощь и не забудьте про лук

Выращивая морковь, постарайтесь обходиться без химических средств в ее уходе. Даже противная морковная муха может исчезнуть с вашего участка без следа, если знать пару простых хитростей.

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Во-первых, посадите рядом с морковкой лук. Муха не выносит его запаха, и не захочет поедать ваши корнеплоды сама.

Во-вторых, отпугните морковную муху перцовым раствором. На 1 вeдpo вoды, разведите 1 cтoлoвую лoжкy кpacнoгo или чеpнoгo мoлoтoгo пepцa (xвaтит нa 10 квадратных метров).

Обрызгайте этим раствором грядки перед прореживанием (не после) и муха исчезнет. Настаивать перец на воде не нужно. Как разведете, тут же обработайте посадки.

Источник: ogorodum.ru