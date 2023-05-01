Как пожарить котлеты и не забрызгать маслом всю кухню: плита и стены останутся чистыми

Многие начинающие хозяйки стараются как можно реже пользоваться сковородой. И делают они это не потому, что избегают жареной пищи. А потому, что после таких кулинарных экспериментов плита и стены покрываются брызгами раскаленного растительного масла. Отмыть которые бывает очень сложно.

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Хорошо, что теперь это не проблема. Ведь хитрые кулинары придумали, как пожарить котлеты или любое другое блюдо и не замарать маслом все вокруг. Эти советы спасут вас от утомительной уборки.

Первый вариант вообще исключает добавление масла. Поэтому вы не только убережете стены, но и почти не замараете сковородку. Для того чтобы провернуть этот трюк, вам потребуется только кусок жаропрочного пергамента. Выстелите им дно посудины и положите сверху то, что хотите поджарить.

Второй вариант подойдет тем, кто непременно хочет задействовать растительное масло. Вы сможете обойтись без серьезной уборки, если бросите в масло щепотку поваренной соли. Эта специя усмирит бурлящий продукт, поэтому брызг почти не будет.

Источник: belnovosti.by