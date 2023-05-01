Начните делать это прямо сейчас: как увеличить пенсию

Стало известно, как увеличить размер пенсии.

Несмотря на то, что размер пенсии образуется из индивидуальных параметров, эти четыре фактора влияют на выплаты всех граждан.

Во-первых, начните регулярно пополнять индивидуальный пенсионный счет. Это позволит получать более крупные выплаты в будущем.

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Во-вторых, обратитесь в Соцфонд с запросом об уточнении пенсионных прав. Это снизит риск ввода неправильных данных, которые приводят к уменьшению пенсионных отчислений. Рассказали об этом в ussurmedia.ru.