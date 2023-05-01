Эти даты особенно опасны: Первомай откроет для метеопатов коридор мощных штормов

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Как пишет сайт Life, вспышки на Солнце разной силы будут происходить почти весь месяц. Однако особенно сильные выбросы энергии на Солнце случатся в начале и после середины месяца, поэтому именно в это время бури будут ощущаться на нашей планете.

Также эксперты рассказали, что особенно сильная нестабильность в космосе ожидается уже на 1 и 2 мая. Специалисты предупредили, ощутят на себе мощность магнитных бурь даже те, кто не страдает метеозависимостью. Также сильный выброс энергии на Солнце произойдет в период 17-19 мая.

Добавим, что в потом, до 27 мая, бурление магнитосферы стихнет, а в последние дни мая снова может начать усиливаться.