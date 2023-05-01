Зачем при стирке нужно бросать в барабан пакет: сам собирает все лишнее, спасает от поломки

Мастер по ремонту стиральных машинок объяснил, что автоматы чаще ломаются у хозяев домашних животных. А все из-за того, что их шерсть оседает на одежде, а потом скапливается в механизме, ломая его.
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Впрочем, от таких поломок не застрахован никто. Мелкие ворсинки с одежды, различные детали с вещей, нитки рано или поздно оседают внутри стиральных машинок в любом случае.
Чтобы предотвратить подобные засоры и поломки автоматов, можно использовать очень простой лайфхак. Каждый раз при стирке вместе с вещами кладите в барабан полиэтиленовый пакет без рисунка. В процессе он соберет на себя всю мелочь и шерсть с одежды!
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».