«Не предпринимать важных финансовых сделок»: Елена Мун назвала самые опасные даты мая

Астролог Елена Мун рассказала, на какие дни в мае стоит обратить пристальное внимание.
Все дело в том, что в этом месяце будут дни опасности и эмоционально сложные дни.
К слову, шестого мая будет полнолуние в Скорпионе, а еще случится лунное затмение. 19 мая состоится новолуние в Тельце. И с 14 по 16 мая будет стационар Меркурия, а 18 мая случится выход Меркурия в прямое движение.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Особенно опасными могут оказаться дни в период с 16 по 20 мая.
«Трансформации задевают по большей части крупных игроков, влиятельных людей. Основной массе населения следует просто не предпринимать важных финансовых сделок в эти дни и по возможности перенести поездки», – рассказала астролог.
«Будьте осторожны с электричеством, техникой, транспортом, острыми предметами, огнем. Возможно обострение конфликтов, вражды, вспышки гнева, агрессия», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астролог рассказала, каким будет май.