«Не предпринимать важных финансовых сделок»: Елена Мун назвала самые опасные даты мая

Астролог Елена Мун рассказала, на какие дни в мае стоит обратить пристальное внимание.

Все дело в том, что в этом месяце будут дни опасности и эмоционально сложные дни.

К слову, шестого мая будет полнолуние в Скорпионе, а еще случится лунное затмение. 19 мая состоится новолуние в Тельце. И с 14 по 16 мая будет стационар Меркурия, а 18 мая случится выход Меркурия в прямое движение.

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Особенно опасными могут оказаться дни в период с 16 по 20 мая.