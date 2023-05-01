Жизнь научит экономить: кладите сахар в стиралку – вещи будут как из магазина

Сахар. Фото: Global Look Press

Вы не узнаете свою одежду, попробовав этот лайфхак.

Сахар может значительно улучшить качество стирки. Он заметно освежает ткань, делает посеревшие занавески снова белыми, цветному рисунку возвращает яркость, укрепляет нити белья.

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Благодаря сахару вы сможете отказаться от вредной химии и сделать стирку более экологичной.

Загрузите одежду в барабан, бросьте туда же чайную ложку сахара, порошка насыпьте в специальный отсек как обычно. И простирайте на любом режиме стирки до 60 градусов.

Когда вы достанете из машинки свои вещи, то не узнаете их. Они станут будто только что куплены в магазине!

Источник: дзен-канал «Как приготовить».

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