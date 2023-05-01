Жизнь научит экономить: кладите сахар в стиралку – вещи будут как из магазина

Сахар может значительно улучшить качество стирки. Он заметно освежает ткань, делает посеревшие занавески снова белыми, цветному рисунку возвращает яркость, укрепляет нити белья.
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Благодаря сахару вы сможете отказаться от вредной химии и сделать стирку более экологичной.
Загрузите одежду в барабан, бросьте туда же чайную ложку сахара, порошка насыпьте в специальный отсек как обычно. И простирайте на любом режиме стирки до 60 градусов.
Когда вы достанете из машинки свои вещи, то не узнаете их. Они станут будто только что куплены в магазине!
Источник: дзен-канал «Как приготовить».