Как избавиться от муравьев при помощи сладкой губки: надежный и проверенный способ

Иногда огородники используют для отпугивания муравьев карболку и керосин. Однако биологи заверили журналистов КП, что так делать ни в коем случае нельзя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вещества губительно действуют не только на насекомых, которых вы хотите извести, но и на полезных букашек-опылителей, на ваших домашних животных и на самих людей.

Есть более экологичные и не менее эффективные методы. Например, извести муравьев можно при помощи сладкой губки.

Возьмите обычную губку для мытья посуды, пропитайте ее сахарным раствором и положите в местах скопления муравьев. Когда насекомых на ней соберется много, окуните губку в кипяток. Снова пропитайте сиропом и снова положите к муравьям. И так несколько раз.