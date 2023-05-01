Пара капель аптечного средства и самый дешевый порошок: вещи станут как новые

Обычный нашатырный спирт при стирке может вас удивить. Если добавлять его в барабан машинки, ваши вещи лучше отстираются.

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Мало того, аммиак помогает вернуть краску, которая смывается с одежды под воздействием порошка.

Теперь вам больше не нужно разоряться на дорогие средства, а ваши вещи прослужат намного дольше!

Возьмите 30-40 миллилитров нашатыря и залейте в барабан стиральной машинки. В отсек для моющего средства засыпьте самый недорогой порошок. Запустите обычный режим стирки.

Благодаря нашатырному спирту белье отлично отстирается. Уйдут даже застарелые пятна с пленок, кухонных полотенец, скатертей.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».