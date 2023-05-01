Уберите это немедленно: что мешает смарт-телевизору работать без помех

Эксперты подсказали, какую технику убрать от «умного» телевизора подальше.

Если ваш смарт-телевизор функционирует очень медленно, внимательно посмотрите вокруг. Оказывается, что снизить быстроту Wi-Fi-приемника в телевизоре могут беспроводные наушники в активированном режиме.

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Специалисты отмечают, интернет-роутер работает на той же частоте, что и Bluetooth-устройства. Поэтому и происходят неполадки в работе телевизора. Об этом рассказали в santeplusmag.com.