Не всем удастся отдохнуть: с какими неудачами столкнутся знаки зодиака первого мая

Астрологи рассказали, какие неприятности могут поджидать первого мая.

Оказалось, Овнам нужно остановиться и подумать над своими планами. Корректировка будущих целей им необходима для того, чтобы не совершить ошибки.

Для Телцов день тоже располагает к правильной постановке целей.

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Что касается Близнецов, им важно не переоценить свои возможности и действовать осторожно. А Ракам полезно пересмотреть свои отношения и планы.