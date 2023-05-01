Не всем удастся отдохнуть: с какими неудачами столкнутся знаки зодиака первого мая

Астрологи рассказали, какие неприятности могут поджидать первого мая.
Оказалось, Овнам нужно остановиться и подумать над своими планами. Корректировка будущих целей им необходима для того, чтобы не совершить ошибки.
Для Телцов день тоже располагает к правильной постановке целей.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Что касается Близнецов, им важно не переоценить свои возможности и действовать осторожно. А Ракам полезно пересмотреть свои отношения и планы.
Для Львов почти любая задача первого мая покажется сложной. Девам придется взять на себя больше ответсвенности.
Весам придется хорошо подумать прежде, чем решить ряд сложных задач. Личные взгляды Скорпионов сегодня могут измениться. А Стрельцам лучше не начинать новые проекты.
На Козерогов в этот день свалится много работы. Но не стоит этого бояться. И Водолеям придется отказаться от личного времени в пользу работы.
Рыбам лучше не полагаться на мнение окружающих. Об этом рассказали в belnovosti.by.