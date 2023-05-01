Начался сезон клещей! Как приманить в сад насекомых, которые уничтожат этих тварей

Совершенно не обязательно травить сад химией, чтобы отвести от своего участка опасных клещей. Достаточно приманить к участку божьих коровок.

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Эти полезные жуки уничтожают тварей безжалостно. И заодно избавляют насаждения от тли, колорадских жуков и слизней.

Чтобы приманить их к себе в огород, соберите божьих коровок в ближайшем поле и перенесите к себе, пишет КП.

Также эти красные жучки любят люпин. Посадите у себя однолетний вид и они с удовольствием в нем поселятся. Позже скосите его, божьи коровки перейдут на ближайшие деревья и съедят с них всех вредителей.

Кроме того, божьи коровки любят опавшие листья, оставьте часть на своем участке, пусть там поселятся полезные жучки. Маргаритки, укроп, красную бузину полезные жучки тоже обожают.