Баклажаны и перцы попрут как на дрожжах: просто полейте их этим бесплатным средством

Самые матерые огородники стараются обходиться без лишних трат. Ведь они точно знают о том, что подкормку можно приготовить из недорогих средств, а иногда и вовсе бесплатно.

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Например, прекрасное удобрение для баклажанов и перцев можно сделать своими руками из скошенных сорняков и трав. Подойдут любые растения с вашей лужайки.

Травяное ассорти нужно немного увлажнить и сложить в темные полиэтиленовые мешки. Затем следует подождать несколько дней. Если температура на на улице будет в районе 22-28°С, то достаточно будет всего пары суток. Когда трава пожелтеет и станет горячей, ее нужно будет залить водой и оставить настаиваться. На одну часть травяной смеси нужно взять две части жидкости. Средство будет готово через несколько часов. Наполните им лейку и как следует увлажните каждый куст.

На растение нужно брать один литр настоя. Уже через несколько дней вы заметите, что даже самые чахлые кусты стали выглядеть сильными и здоровыми. Благодаря такой подкормке овощные культуры быстро пойдут в рост и порадуют вас хорошим урожаем.

Источник: ogorod.ru