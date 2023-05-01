Доллар в начале мая посмеялся над россиянами: скачок, которого никто не ждал

Американский доллар на последних торгах Мосбиржи снизил свой курс, потеряв немного больше рубля. Однако начало мая ознаменовалось для него укреплением курса.

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Стоимость «американца» к другим основным мировым валютам (евро, иена) в первый день мая продемонстрировала рост. Как отмечают эксперты, произошло это на фоне начала заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс евро к доллару снизился до 1,1002 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1020 доллара, курс доллара к иене увеличился до 136,62 иены со 136,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) вырос на 0,18%, до 101,84 пункта.

Источник: 1prime.ru.