Лучше не отвечайте на них: эксперт рассказал, какие звонки выдают мошенников

Телефон. Фото: Global Look Press 

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предупредил россиян.

Стало известно, на какие звонки лучше не отвечать.

Оказалось, определенная категория входящих звонков говорит о том, что на другом конце провода находятся мошенники.

Эксперт отметил, что мошенники любят использовать иностранные номера. При этом на экране такие номера у вас отобразятся как скрытые или слишком короткие. В таком случае не стоит перезванивать. Обычно мошенники быстро сбрасывают звонок.

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««Сбрасывающие» звонок – почти всегда мошенники», – отметил специалист в беседе с 1prime.ru.

Тимофеев добавил, что стоит «пробивать» звонки с незнакомого номера через специальные  приложения или в Сети.

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