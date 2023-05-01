Лучше не отвечайте на них: эксперт рассказал, какие звонки выдают мошенников

Стало известно, на какие звонки лучше не отвечать.

Оказалось, определенная категория входящих звонков говорит о том, что на другом конце провода находятся мошенники.

Эксперт отметил, что мошенники любят использовать иностранные номера. При этом на экране такие номера у вас отобразятся как скрытые или слишком короткие. В таком случае не стоит перезванивать. Обычно мошенники быстро сбрасывают звонок.

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