Лучше не отвечайте на них: эксперт рассказал, какие звонки выдают мошенников

Стало известно, на какие звонки лучше не отвечать.
Оказалось, определенная категория входящих звонков говорит о том, что на другом конце провода находятся мошенники.
Эксперт отметил, что мошенники любят использовать иностранные номера. При этом на экране такие номера у вас отобразятся как скрытые или слишком короткие. В таком случае не стоит перезванивать. Обычно мошенники быстро сбрасывают звонок.
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««Сбрасывающие» звонок – почти всегда мошенники», – отметил специалист в беседе с 1prime.ru.
Тимофеев добавил, что стоит «пробивать» звонки с незнакомого номера через специальные приложения или в Сети.