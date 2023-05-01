Посадите эти растения между кустами капусты — получите кочаны небывалых размеров

Одной из проблем, с которыми сталкиваются дачники при выращивании капусты, являются гусеницы. Эти ненасытные вредители способны моментально обглодать растение до самого основания. Поэтому если заранее не принять меры, то можно получить чахлые кочаны или вовсе остаться без урожая.

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Чтобы не допустить нашествия гусениц на свой участок, некоторые дачники опрыскивают капусту специальными химикатами. Метод эффективный — вредители пропадут. Но и растению такая обработка тоже не пойдет на пользу. Поэтому самые опытные огородники предпочитают использовать более безопасные способы.

Чтобы отпугнуть гусениц, они сажают между капустными кустами: чеснок, укроп, базилик, настурцию и бархатцы. Эти растения являются природными репеллентами. Вредители не переносят их резкого запаха, поэтому ваши посадки будут под надежной защитой. Кочаны вырастут большими и сочными.

Источник: tut-news.ru