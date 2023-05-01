Хитрость горничных: как в два счета сделать унитаз сияющим – никаких желтых пятен и налета!

Горничным приходится каждый день отмывать по несколько унитазов и раковин. Не удивительно, что в их арсенале накопилось немало хитростей, которые помогают им справляться с задачами быстрее и проще.

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Одним из них мы сегодня поделимся с вами. При помощи простого и дешевенького порошка вы сможете превратить сантехнику в своем доме в сияющую. Никаких желтых пятен и известковых отложений вы на ней больше не увидите.

Итак, возьмите 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды, несколько капель любимого эфирного масла.

В стеклянной мисочке тщательно перемешайте ингредиенты. Одна минута – и чистящее средство для унитаза готово! Смочите стенки сантехники водой, нанесите порошок, потрите щеткой или ершиком. Все!

Раковина, душевая кабина, ванна тоже отлично отмываются этим же средством.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».