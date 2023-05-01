Кроты пулей вылетят с участка через 10 минут: проверенный и безопасный способ

Кроты - милые животные, но на дачных участках они создают проблемы. Поэтому старайтесь их выгонять, пока они не перекопали вам огород так, что с урожаем можно будет попрощаться.

Кроты терпеть не могут резкие запахи. Просто раскопайте подземный ход животного и положите туда тряпку, пропитанную жидкостью с неприятным ароматом.

К примеру, ее можно промочить в керосине или нашатырном спирте.

Крот пулей вылетит с вашего участка и больше не приблизится.

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