«Рекомендую не красить нижние ресницы»: как спасти макияж в жару

Визажисты. Фото: Global Look Press 

Визажист Инна Нехтий поделилась важной информацией с модницами.

Стало известно, как спасти макияж от воздействия жаркой погоды.

Визажист посоветовала не наносить косметику на нижнее ресницы в жару. 

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«Конечно, есть индивидуальные или возрастные особенности строения века, когда любая тушь отпечатывается на нижнем веке. Здесь я рекомендую не красить нижние ресницы, чтобы не превратиться в панду», – отметила визажист. 

Еще визажист посоветовала использовать термостойкую косметику или обратиться за долговременной укладкой ресниц к специальному мастеру. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, какие брюки обязательно нужно «выгулять» в этот сезон.

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