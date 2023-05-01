«Рекомендую не красить нижние ресницы»: как спасти макияж в жару

Еще визажист посоветовала использовать термостойкую косметику или обратиться за долговременной укладкой ресниц к специальному мастеру. Об этом рассказали в vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, какие брюки обязательно нужно «выгулять» в этот сезон.