«Рекомендую не красить нижние ресницы»: как спасти макияж в жару

Стало известно, как спасти макияж от воздействия жаркой погоды.
Визажист посоветовала не наносить косметику на нижнее ресницы в жару.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Конечно, есть индивидуальные или возрастные особенности строения века, когда любая тушь отпечатывается на нижнем веке. Здесь я рекомендую не красить нижние ресницы, чтобы не превратиться в панду», – отметила визажист.
Еще визажист посоветовала использовать термостойкую косметику или обратиться за долговременной укладкой ресниц к специальному мастеру. Об этом рассказали в vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, какие брюки обязательно нужно «выгулять» в этот сезон.