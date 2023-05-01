Как быстро прочистить слив без химии: уксус с содой вырвут засор изнутри – сантехник не нужен

Если у вас образовался в раковине или ванне засор, а времени ждать сантехника нет, воспользуйтесь этим простым лайфхаком. А если вы будете пользоваться данным способом для профилактики раз в месяц, то вовсе позабудете про забитые системы.

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Итак, возьмите пищевую соду, уксус и кипяток. Положите 2 столовых ложки соды в трубу, где образовался засор, залейте порошок половиной стакана уксуса. Такая смесь начнет очень активно пениться.

Подождите один час, не пользуясь раковиной или ванной. И залейте в канализацию 3 литра кипятка. Далее можно спокойно пользоваться системой, засор просто испарится под действием вещества.

Источник: дзен-канал «Так просто».