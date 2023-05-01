Вот сколько доллар будет стоить 2 мая: реальные цифры, спекулянты все испортят

Центробанк понизил официальный курс доллара на вторник, 2 мая, на 1 рубль 5 копеек - до 80,5093 рубля. Евро снизился в цене на 1 рубль 83 копейки и стоит сейчас 88,3712 рубля.

При этом экономические эксперты уверены, что «американец» на этой неделе все равно подорожает, ориентировочно, до 83,6 рубля. Главная причина - низкие цены на нефть и активность валютных спекулянтов.

Дело в том, что валютчики массово скупают доллар, зарабатывая на разнице валют. А это, наоборот, только обесценивает рубль.

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