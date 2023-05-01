Как вырастить крупные «сахарные» арбузы — созревают даже в Сибири

Сейчас существует множество сортов арбуза, которые способны дать урожай даже в суровых климатических условиях. Но для того чтобы плоды были крупными и сладкими, нужно все-таки немного постараться.

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Во-первых, нужно сделать для арбузов «теплую грядку». Для этого ямку под посадку делают глубиной в 30 см., на ее дно кладут 6 см. стеблей и листьев любой травы, засыпают «подушку» 6 см. почвы и только после этого сажают сам арбуз. Зелень будет греть корни растения и насыщать их азотом, что очень полезно для развития бахчевых. И помните, что земля на арбузной грядке должна быть рыхлой, поэтому плотный грунт нужно обязательно разбавлять песком.

Во-вторых, проводите регулярную подкормку калием. Его нужно вносить уже со второй недели после посадки. Удобрять почву следует каждые 14 дней.

В-третьих, не забывайте о том, что арбуз любит воду. В период роста плодов важно поливать растение 2 раза в неделю. На каждый куст нужно брать 2-3 ведра воды. А как только арбузы достигнут максимального размера, полив нужно будет полностью прекратить. Эта хитрость сделает плоды сладкими, словно сахар.

Источник: belnovosti.by