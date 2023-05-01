Купившие доллары рыдают: валюта рухнула вопреки прогнозам экспертов – падение продолжится

Курс доллара напрямую зависит от геополитической ситуации. В нынешнее время, когда нефть упала в цене, предпосылок для его падения не намечалось. Однако это произошло.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На последних торгах Мосбиржи доллар неожиданно потерял 1,08 рубля, дойдя до цифры в 80,25 рубля.

Эксперты при этом полагают, что и это не окончательное обрушение. В мае американский доллар снизится до 77 рублей. В этот период вероятно укрепление рубля. Не исключено, что те, кто приобрел доллары по завышенной цене, сейчас кусают локти.

Источник: 1prime.ru.