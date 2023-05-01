Как повысить урожайность вишни и других садовых культур — устанете собирать ягоду

Каждый садовод знает о том, что для хорошего урожая нужен не только регулярный полив и специальная подкормка, но и насекомые-опылители. Ведь без их помощи нельзя получить ни одного плода. Поэтому очень важно в период цветения заманить на ваш участок как можно больше пчел и бабочек.

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Эти полезные насекомые летят на сладкий запах. Особенно им нравится, как пахнут цветы эхинацеи. Поэтому для того чтобы маленькие помощники посетили ваш сад, нужно вдоль участка высадить это ароматное растение.

Источник: tut-news.ru