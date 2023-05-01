Вот что будет с курсом доллара летом - может сбыться самый худший сценарий

Доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев считает, что курс доллара к летом 2023 года может взлететь до предела. По его словам, «американец» может стоит 115 рублей.

Но произойдет это только в том случае, если российские власти захотят за счет ослабления рубля пополнить бюджет.