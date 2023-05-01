Пустышка! Какая подкормка для клубники бесполезная - а многие пользуются

Например, считается, что кислым молоком - идеально удобрять клубнику. Ягоды якобы будут расти соседям на зависть. Однако агроном Анастасия Коврижных считает, что это бесполезный метод. Никакого эффекта не даст.

Прокисшее молоко, по ее словам, лучше заменить навозом или компостом. Толку будет больше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».