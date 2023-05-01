Муравьи спешно покинут участок: просто посыпьте их жилье этой специей

Муравьи доставляют огородникам множество проблем. Ведь эти насекомые способствуют полному уничтожению урожая. Да, сами муравьи не так опасны, но рядом с их жилищем неизбежно возникают пастбища тли. А уж она не пощадит ни одно растение на дачном участке.
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Поэтому вести борьбу нужно с обоими насекомыми сразу. Тлю можно победить с помощью настоя чистотела. А для того чтобы прогнать муравьев, опытные огородники советуют использовать обычную корицу. Можно посыпать муравейник молотой специей, а можно приготовить отвар и обильно полить им места проживания вредителей.
Для отвара вам потребуется литр воды и одна палочка корицы. Залейте специю водой и прокипятите состав на умеренном огне в течение 6 минут. Остудите средство и вылейте его на муравейник. Опытные дачники утверждают, что после такой обработки насекомые быстро покинут вашу территорию.
Источник: belnovosti.by