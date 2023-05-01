Муравьи спешно покинут участок: просто посыпьте их жилье этой специей

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Поэтому вести борьбу нужно с обоими насекомыми сразу. Тлю можно победить с помощью настоя чистотела. А для того чтобы прогнать муравьев, опытные огородники советуют использовать обычную корицу. Можно посыпать муравейник молотой специей, а можно приготовить отвар и обильно полить им места проживания вредителей.

Для отвара вам потребуется литр воды и одна палочка корицы. Залейте специю водой и прокипятите состав на умеренном огне в течение 6 минут. Остудите средство и вылейте его на муравейник. Опытные дачники утверждают, что после такой обработки насекомые быстро покинут вашу территорию.

Источник: belnovosti.by