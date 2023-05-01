Хитрость водопроводчика: как 2 таблетками аспирина убрать засор в раковине – выталкивает пеной

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Просуньте 2 таблетки в засоренный слив и залейте стаканом 9%-го уксуса. Вы увидите бурную реакцию в стоке в виде пены. Эта реакция освободит вашу раковину или ванну от всего, что в ней накопилось.

Подождите несколько минут, когда пена пройдет. Вскипятите примерно литр воды и вылейте его в сток. Горячая вода все промоет окончательно!

Источник: дзен-канал «Так просто!»