Лунный календарь на 1-7 мая: когда и что нужно сажать - урожай попрет из всех щелей

Лунный календарь существует для того, чтобы помогать дачникам в посадке и уходе за урожаем. На новую неделю ситуация выглядит так:
1 мая ничего сажать не стоит. Специалисты советуют в этот день приобрести инвентарь для посадки и собраться с мыслями.
2 мая можно перейти в теплицу - в этот день лучше посадить помидоры, баклажаны и перцы. Вероятность заморозков пока сохраняется.
3 мая идеально подходит для посадки огурцов, гороха, капусты, фасоли и картошки.
4 мая займитесь цветами в клумбах.
5 мая садоводы советуют заняться посадкой семян на рассаду.
6 мая идеально подходит для посадки огурцов и зелени. Также можно заняться клубникой и малиной.
А 7 мая займитесь борьбой с сорняками.
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