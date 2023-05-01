Объявлен курс доллара на 8-12 мая: взлетит, а потом рухнет - лучше присядьте

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Нас ждут валютные качели.

Экономические эксперты считают, что на следующей неделе нас ждут валютные качели. Курс доллара, по их мнению, в понедельник, 8 мая, может взлететь до 86 рублей, а уже во вторник начнет снижаться, и к пятнице, 12 мая, будет стоить 80 рублей.

По словам аналитиков, сначала рубль может столкнуться с повышенной волатильностью, а потом на нем позитивно скажется начало налогового периода в России.

«А если Китай и Индия увеличат закупки нефти и газа, то это тоже сильно поддержит российскую валюту», - добавил аналитик Владислав Антонов.

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