Объявлен курс доллара на 8-12 мая: взлетит, а потом рухнет - лучше присядьте

Экономические эксперты считают, что на следующей неделе нас ждут валютные качели. Курс доллара, по их мнению, в понедельник, 8 мая, может взлететь до 86 рублей, а уже во вторник начнет снижаться, и к пятнице, 12 мая, будет стоить 80 рублей.