Раз в год покупайте пакетик лимонной кислоты: стиральная машинка никогда не сломается

Многие уже знают, что стиральные машинки чаще всего ломаются из-за жесткой воды. Минералы, которые в ней содержатся рано или поздно создают наслоения, которые выводят технику из строя.

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Чтобы этого не произошло некоторые хозяева используют специальные средства для размягчения воды, которые подчас стоят совсем недешево.

Однако есть альтернативный метод, не менее действенный. Это обработка обычной лимонной кислотой.

Раз в год высыпайте пакетик кислоты в отсек для моющего средства. Запускайте машинку без белья, выбрав программу на 90 градусах или кипячении. Отжим поставьте на минимум.

После окончания цикла рекомендуется протереть барабан и резинки салфеткой, чтобы убрать крошки от накипи. Под действием высокой температуры лимонная кислота разъедает минеральные отложения и нагревательные элементы очищаются без химии.

Источник: дзен-канал «Северяночка».